Названо последствие отказа от второй дозы вакцины

Некоторые граждане в ходе вакцинации от COVID-19 получают лишь первую дозу препарата, а на вторую стадию не являются. К каким последствиям это может привести?

Некоторые граждане в ходе вакцинации от COVID-19 получают лишь первую дозу препарата, а на вторую стадию не являются. К каким последствиям это может привести?

Как передает Report, об этом рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Специалист предположил, что такие люди не верят в вакцинацию и прививаются лишь для того, чтобы от них "отвязались". В итоге, пояснил профессор кафедры вирусологии, иммунный ответ у них не сформируется в достаточной степени.

"Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет", - почеркнул А.Аграновский.

Он объяснил, что люди, получившие только одну дозу прививки, остаются уязвимы, особенно для быстро распространяющегося по планете штамма "дельта".

Чтобы получить максимально возможную защиту, надо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать, заключил профессор кафедры вирусологии.