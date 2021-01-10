Названо новое средство против агрессивного рака

Новый подход, сочетающий стандартную терапию с магнитными частицами, буквально поджаривающими раковые клетки, может на 34% повысить эффективность химитерапии при лечении агрессивного рака

Новый подход, сочетающий стандартную терапию с магнитными частицами, буквально поджаривающими раковые клетки, может на 34% повысить эффективность химитерапии при лечении агрессивного рака.

Как передает Report со ссылкой на The Daily Mail, ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что комбинация теплового воздействия и химиотерапевтических средств позволяет значительно усилить эффект противораковой терапии.

Идея нового подхода в следующем: магнитные наночастицы присоединяются к раковым клеткам, одновременно неся с собой противораковый агент. Затем применяется безвредное для человека магнитное поле в отношении пораженной области. Это активирует магнитные свойства наночастиц, что заставляет частицы нагреваться и нагревать, соответственно, раковые клетки. Данный процесс наносит вред опухоли, делая ее менее стойкой перед лицом химиотерапевтического агента.

Пока что эту методику проверили только в условиях лаборатории, на человеческих клетках рака груди и глиобластомы (рака мозга). Вместе с наночастицами использовали химиотерапевтический препарат доксорубицин. Это сочетание убивало 98% клеток рака мозга за 48 часов. Один по себе доксорубицин уничтожал только 73% клеток. Что касается рака груди, то показатели составили 89% и 77% соответственно.