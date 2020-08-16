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Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса Пластическая хирургия переживает бум на фоне распространения коронавируса.
Здоровье
16 августа 2020 г. 17:49
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Пластическая хирургия переживает бум на фоне распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание New York Times.

Газета отмечает, что во время пандемии многократно возросло число звонков по видеосвязи с помощью различных сервисов. Однако такие перемены обрадовали далеко не всех — многие люди недовольны тем, как выглядят в кадре. Из-за этого они все активнее пользуются услугами пластических хирургов.

"У меня никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году", — призналась доктор Дайана Александер, пластический хирург из Атланты.

Она рассказала, что с 18 мая и до конца июля провела 251 процедуру. По ее словам, большинство клиентов приходят к ней со словами "Я созванивалась через Zoom, и, не знаю, что случилось, но я выгляжу ужасно".

Издание называет подобный тренд неожиданным, поскольку пластическая хирургия в США достаточно дорогая – стоимость различных процедур колеблется в промежутке от 3,3 тысячи долларов США до 25 тысяч долларов США. Отметим, что пластические операции зачастую не покрываются страховкой.

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Версия на азербайджанском языке Pandemiyada plastik əməliyyatlara tələb artıb

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