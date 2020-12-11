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Названо неожиданное опасное последствие ношения масок

Названо неожиданное опасное последствие ношения масок Неплотно прилегающая к лицу маска может привести к ухудшению зрения
Здоровье
11 декабря 2020 г. 11:34
Названо неожиданное опасное последствие ношения масок

Неплотно прилегающая к лицу маска может вызвать развитие синдрома сухого глаза и привести к ухудшению зрения. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал главный врач московской поликлиники Денис Серов.
По его словам, при неплотном прилегании маски, воздух, который выдыхает человек, выходит преимущественно сверху, вызывая преждевременное испарение слезной пленки.

"Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы", - уточнил специалист.
Он напомнил, одноразовую маску следует использовать не более двух-трех часов и следить, чтобы она плотно прилегала к лицу. В случае появления проблем с глазами врач рекомендовал использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы, а при прогрессирующем ухудшения зрения призвал незамедлительно обратиться к специализированной помощи.

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