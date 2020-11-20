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Названо необычное последствие коронавируса

Названо необычное последствие коронавируса Некоторые пациенты, которые переболели коронавирусом SARS-CoV-2, жалуются на странное последствие заболевания в виде выпадение зубов
Здоровье
20 ноября 2020 г. 07:32
Названо необычное последствие коронавируса

Некоторые пациенты, которые переболели коронавирусом SARS-CoV-2, жалуются на странное последствие заболевания в виде выпадение зубов.

Как передает Report, об этом сообщает издание Huffington Post.

Издание отмечает, что небольшой процент в бывшем пациентов с COVID-19 после получения отрицательных анализов начинает сталкиваться с заболеваниями десен, а также выпадением зубов.

Биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли предположил, что данные последствия могут проявиться, поскольку коронавирус оказывает влияние на кровеносные сосуды, что приводит к закупорке кровотока и образованию тромбов. Он добавил, что в перспективе это может вызвать проблемы с зубами.

Другой эксперт, директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена подчеркнула, что COVID-19 влияет на рецепторы ACE2, которые расположены в ротовой полости. По ее мнению, это доказывает прямое воздействие коронавируса на полость рта, но специалист подчеркнули, что такие выводы требуют дополнительных исследований.

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