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В Азербайджане зарегистрировано 4 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 4 новых случая заражения COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 7 человек вылечились.
Здоровье
13 марта 2023 г. 21:02
В Азербайджане зарегистрировано 4 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 7 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти за сутки от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 946 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 590 человек вылечились, число активно больных - 212. Всего скончались 10 144 человека.

За последние сутки проведено 747 тестов, всего на сегодняшний день - 7 542 059 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada koronavirusa yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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