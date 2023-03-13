В Азербайджане зарегистрировано 4 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 7 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 7 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти за сутки от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 946 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 590 человек вылечились, число активно больных - 212. Всего скончались 10 144 человека.

За последние сутки проведено 747 тестов, всего на сегодняшний день - 7 542 059 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.