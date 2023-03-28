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Названо количество зараженных коронавирусом и вакцинированных за последние сутки

Названо количество зараженных коронавирусом и вакцинированных за последние сутки В Азербайджане зарегистрированы 74 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 человека вылечились.
Здоровье
28 марта 2023 г. 20:51
Названо количество зараженных коронавирусом и вакцинированных за последние сутки

В Азербайджане зарегистрированы 74 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлены 829 494 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 819 115 человек вылечились, число больных, продолжающих лечение - 204. Всего скончались 10 175 человек.

За последние сутки проведен 1 721 тест, всего на сегодняшний день - 7 555 412 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в стране вакцинированы 595 человек. За сутки число вакцинированных первой дозой составило 331, второй дозой - 107 человек. Тремя и более дозами вакцинированы 130 граждан, бустерную дозу получили 27 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 953 632.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son gündə COVID-19-a yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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