Названо количество переданного ЕС и ВОЗ Азербайджану медоборудования

С апреля 2020 года в рамках совместного проекта Европейского союза (ЕС) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Инициатива солидарности в области здравоохранения" национальным партнерам передана 521 единица медицинского оборудования, в том числе 6

С апреля 2020 года в рамках совместного проекта Европейского союза (ЕС) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Инициатива солидарности в области здравоохранения" национальным партнерам передана 521 единица медицинского оборудования, в том числе 6 вентиляторов и 1 аппарат BiPAP, 81 монитор пациента, 141 кислородный концентратор и 229 пульсоксиметров.

Как сообщает Report, об этом заявил политический советник представительства ЕС в Азербайджане Чертомир Фисингер на церемонии закрытия проекта.

Он отметил, что за этот период более 1 млн средств индивидуальной защиты и 17 600 наборов для гигиены рук были предоставлены азербайджанским медицинским учреждениям для защиты здоровья персонала, задействованного в борьбе с COVID-19.

По его словам, в рамках проекта была проведена оценка 23 медицинских учреждений на предмет профилактики и контроля инфекций, 5 медицинских учреждений на предмет ведения больных с COVID-19, 7 медицинских учреждений на предмет использования систем обеспечения кислородом, даны соответствующие рекомендации.