Названо количество оказанных в медучреждениях TƏBİB услуг

За 11 месяцев этого года в государственных медицинских учреждениях при TƏBİB гражданам оказано 40 270 004 медицинских услуг.

За 11 месяцев этого года в государственных медицинских учреждениях при TƏBİB гражданам оказано 40 270 004 медицинских услуг.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Араз Насиров на Первом Национальном конгрессе педиатров, организованном Азербайджанским педиатрическим обществом.

По его словам, почти 10 млн (27%) медицинских услуг были оказаны детям: "1346 медицинских услуг было оказано детям, получившим направления в частные медицинские учреждения для проведения операций и услуг, которые не могли быть выполнены в государственных медицинских учреждениях".