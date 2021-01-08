Названо идеальное время для вакцинации переболевших COVID-19

Тем, кто уже переболел COVID-19, прививаться можно будет тогда, когда количество антител снизится до показателей "серой зоны".
Он пояснил, что, хотя производители тестов на антитела к коронавирусу используют разные шкалы, у всех есть "серая зона", которая подразумевает, что результат теста не положительный и не отрицательный. Момент, когда показатель антител приближается к этой зоне, будет наиболее подходящим для вакцинации, так как перенесенная болезнь послужит бустом и прививка даст даже лучшие результаты, считает Чепурнов.
По его словам, антитела следует проверять раз в полтора месяца, так как их число постепенно снижается.
Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отметил, что вакцинация представляет собой имитацию заражения вирусом. Поэтому тот, у кого титр антител после заболевания превышает пороговые значения в три-четыре раза, уже защищен не меньше вакцинированного. Кроме того, его защищает и клеточный иммунитет, напомнил Нетесов.
"И клетки иммунной памяти, и далеко не всегда их наличие коррелируют с титром антител. Так что окончательный ответ на это дадут только время и наблюдения за вакцинированными и достоверно переболевшими", — заключил он.