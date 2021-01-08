Названо идеальное время для вакцинации переболевших COVID-19

Тем, кто уже переболел COVID-19, прививаться можно будет тогда, когда количество антител снизится до показателей "серой зоны".

Тем, кто уже переболел COVID-19, прививаться можно будет тогда, когда количество антител снизится до показателей "серой зоны".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.

Он пояснил, что, хотя производители тестов на антитела к коронавирусу используют разные шкалы, у всех есть "серая зона", которая подразумевает, что результат теста не положительный и не отрицательный. Момент, когда показатель антител приближается к этой зоне, будет наиболее подходящим для вакцинации, так как перенесенная болезнь послужит бустом и прививка даст даже лучшие результаты, считает Чепурнов.

По его словам, антитела следует проверять раз в полтора месяца, так как их число постепенно снижается.

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отметил, что вакцинация представляет собой имитацию заражения вирусом. Поэтому тот, у кого титр антител после заболевания превышает пороговые значения в три-четыре раза, уже защищен не меньше вакцинированного. Кроме того, его защищает и клеточный иммунитет, напомнил Нетесов.

"И клетки иммунной памяти, и далеко не всегда их наличие коррелируют с титром антител. Так что окончательный ответ на это дадут только время и наблюдения за вакцинированными и достоверно переболевшими", — заключил он.