Названо еще одно последствие COVID-19

Некоторые пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, жалуются на мигрирующие боли по всему телу.

Некоторые пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, жалуются на мигрирующие боли по всему телу.

Как передает Report, с чем это связано, об этом рассказал в интервью радио Sputnik невролог Ойбек Тургунхужаев.

По наблюдению врача, о таком симптоме сообщают почти 10% людей, переболевших COVID-19. Обычно мигрирующие боли у них сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Заболевание, на которое указывают эти признаки, называется фибромиалгия.

"Это заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, "туман" в голове", - отметил невролог.

Человеку с болевым синдромом нужно обратиться к врачу. Если его состояние не удается объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы, считает Тургунхужаев. Скорее всего, причина расстройства связана с перенесенной инфекцией, уточнил он.

"В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать", – предупредил невролог.

COVID-19 может провоцировать нарушения в работе различных систем организма, в том числе эндокринной, нервной, эмоциональной, добавил он.

Пациентов с мигрирующими болями лечат как с помощью лекарственных препаратов, так и немедикаментозными методами.