Названо число зависимых в Азербайджане от психоактивных веществ

"В Республиканском наркологическом центре в рамках программы "Метадоновое заместительное лечение" получают лечение 568 человек".

Как передает Report, об этом завотделом Центра Замин Алиев сказал во время выступления в передаче Hədəf на АзТВ.

Он сказал, что по статистике прошлого года, в стране 32 921 человек зависимы от психоактивных веществ: "Из них 641 – женщина. По возрастным группам от психоактивных веществ больше зависимы люди в возрасте 30-40 лет. Среди молодежи больше зарегистрированы лица 15-17 лет, что является беспокоящим фактором".

З.Алиев подчеркнул, что для избавления больных от физической и психической зависимости сразу после диагноза врачебно-консультационной комиссии им оказывается необходимая медпомощь.

Завотделом также отметил, что ввиду очень низкого иммунитета и слабой сопротивляемости организма пользователей психоактивных веществ риск заражения коронавирусом растет во много раз, и может повлечь очень серьезные последствия.