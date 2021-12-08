Названо число зарегистрированных в Азербайджане больных сахарным диабетом

«На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрированы 270 тыс больных сахарным диабетом».

«На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрированы 270 тыс. больных сахарным диабетом».

Как сообщает Report, об этом сказал председатель совета директоров Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, количество больных сахарным диабетом за последние годы увеличилось на 5-6%: «Но многие люди не подозревают о наличии у них болезни и узнают об этом после появившихся осложнений. Пакет обязательного медицинского страхования охватывает соответствующие медицинские услуги, связанные с сахарным диабетом. Сахарный диабет новорожденных, инсулинозависимый диабет, уточненные и неуточненные формы осложнений, связанных с диабетом и другие медицинские услуги обеспечиваются в стационарных условиях".