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Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки

Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки В Азербайджане зафиксированы 156 новых случаев заражения коронавирусом, 37 человек излечились
Здоровье
11 июля 2021 г. 16:54
Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки

В Азербайджане зафиксированы 156 новых случаев заражения коронавирусом, 37 человек излечились.

Как передает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, смертельных случаев COVID-19 за минувшие сутки в стране зафиксировано не было.

До сих пор в стране выявлены 337 254 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 762 человек прошли лечение и излечились, скончались 4 984 пациента. Число активных больных составляет 1 508 человек.

За последние сутки были проведены 10 144 тестов, общее число проведенных тестов составляет 3 852 280.

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Версия на английском языке Active COVID cases exceed 1,500 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir gündə COVID-19-a 156 nəfər yoluxub, 37 nəfər sağalıb

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