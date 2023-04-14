Названо число зараженных и вакцинированных коронавирусом в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 82 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 85 человек.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 82 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 85 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 скончались четыре человека.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразился 830 701 человек. Из них излечились и выздоровели 820 022 человека, умерли 10 026 человека, в настоящее время число активных больных составляет - 473.



За сутки в Азербайджане сделано 175 прививка от коронавируса.

Количество вакцинированных первой дозой составило 127, второй дозой - 13 человек. На сегодня всего в Азербайджане вакцинированы 13 958 207 человек.

