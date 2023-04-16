Названо число зараженных и вакцинированных коронавирусом в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 66 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 59 человек.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 66 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 59 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от осложнений, вызванных COVID-19, скончался один человек.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразился 830 846 человек. Из них излечились и выздоровели 820 153 человека, умерли 10 213 человек, в настоящее время число активных больных составляет - 480.

За последние сутки в стране было проведено 838 тестов, всего на сегодняшний день - 7 576 355 тестов.

Наряду с этим, за сутки в Азербайджане сделано 120 прививок от коронавируса.

Количество вакцинированных первой дозой составило 62, второй дозой - 17 человек, третьей - 34.

На сегодня всего в Азербайджане вакцинированы 13 958 464 человека.