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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане В Азербайджане за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 20 738 человек.
Здоровье
19 декабря 2021 г. 18:37
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 20 738 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 701, вторую дозу получили 3 247 человек, "бустерную дозу" – 14 790 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 066 874. Первую дозу вакцины получили 5 140 913, вторую - 4 641 869 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 284 092 человека.

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Версия на английском языке Over 11.06 million COVID vaccine jabs administered in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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