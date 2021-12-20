О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане 16:33
Здоровье
20 декабря 2021 г. 16:38
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 77 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 5, вторую дозу получили 49 человек, "бустерную дозу" – 23 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 066 951. Первую дозу вакцины получили 5 140 918, вторую - 4 641 918 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 284 115 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Number of people vaccinated in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Самое важное

Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
20 декабря 2021 г. 14:42
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования
20 декабря 2021 г. 14:15
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено
20 декабря 2021 г. 13:04
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было
20 декабря 2021 г. 13:01
Болгария хочет получать больше азербайджанского газа
Болгария хочет получать больше азербайджанского газа
20 декабря 2021 г. 12:06
Сегодня Генпрокуратура озвучит причину крушения военного вертолета ГПС
Сегодня Генпрокуратура озвучит причину крушения военного вертолета ГПС
20 декабря 2021 г. 10:04
В Азербайджане выявлен еще 921 случай заражения коронавирусом, 17 человек скончались
В Азербайджане выявлен еще 921 случай заражения коронавирусом, 17 человек скончались
19 декабря 2021 г. 18:33
Азербайджан передал Армении еще 10 военнослужащих
Азербайджан передал Армении еще 10 военнослужащих
19 декабря 2021 г. 10:20
Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении
Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении
18 декабря 2021 г. 22:54
И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения
И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения
18 декабря 2021 г. 22:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi