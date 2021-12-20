Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

16:33

В Азербайджане за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) были вакцинированы 77 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 5, вторую дозу получили 49 человек, "бустерную дозу" – 23 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 066 951. Первую дозу вакцины получили 5 140 918, вторую - 4 641 918 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 284 115 человек.