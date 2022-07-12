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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 29 человек.
Здоровье
12 июля 2022 г. 18:12
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 29 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрированы восемь вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило пять человек, третьей и более дозами – 14 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - два человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 781 799, из них первую дозу вакцины получили 5 359 474, две дозы - 4 855 352, бустерную дозу - 3 316 512 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 250 461 человек.

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