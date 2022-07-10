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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 13 человек.
Здоровье
10 июля 2022 г. 16:34
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 13 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня вакцинированных первой дозой не зарегистрировано, один человек привился второй дозой, третьей и более дозами – 12 человек, вакцинированных бустерной дозой после положительного результата нет.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 781 770, из них первую дозу вакцины получили 5 359 466, две дозы - 4 855 347, бустерную дозу - 3 316 498 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 250 459 человек.

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Версия на английском языке Over 13.78M COVID vaccine jabs administered in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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