Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 13 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 13 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня вакцинированных первой дозой не зарегистрировано, один человек привился второй дозой, третьей и более дозами – 12 человек, вакцинированных бустерной дозой после положительного результата нет.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 781 770, из них первую дозу вакцины получили 5 359 466, две дозы - 4 855 347, бустерную дозу - 3 316 498 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 250 459 человек.