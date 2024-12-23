Названо число сотрудников в медучреждениях, подведомственных TƏBIB

В медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), работает 93 064 сотрудника, из которых 16 695 - врачи.

В медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), работает 93 064 сотрудника, из которых 16 695 - врачи.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на сегодняшнем брифинге по итогам года.

По его словам, в аппарате TƏBIB работает 315 человек: "В течение этого года поступило 1 245 заявок на должности, прием на которые осуществляется на конкурсной основе. Из них 711 заявок получили положительное заключение. 79 кандидатов были приняты на руководящие должности в подведомственных медицинских учреждениях. На должности, не требующие конкурса, поступило 748 заявок, по которым 494 получили положительное заключение".

Гурбанов подчеркнул, что в рамках проекта по приему на работу в региональные медицинские учреждения врачей-специалистов, уволенных из медицинских учреждений Баку в связи с достижением возрастного предела, 29 кандидатов были направлены в учреждения, из них 11 были приняты на работу. Были внесены изменения в общий штат и структуру 21 учреждения.