Названо число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки

В Азербайджане зафиксированы 212 новых случаев заражения коронавирусом, 92 человека излечились.

В Азербайджане зафиксированы 212 новых случаев заражения коронавирусом, 92 человека излечились.

Как передает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, от коронавируса скончался один пациент.

До сих пор в стране выявлены 339 274 случая заражения коронавирусной инфекцией, 331 629 человек прошли лечение и излечились, скончались 4 999 пациентов. Число активных больных составляет 2 646 человек.

За последние сутки было проведено 7 655 тестов, общее число проведенных тестов составляет 3 943 568.