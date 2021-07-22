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Названо число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки

Названо число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки В Азербайджане зафиксированы 212 новых случаев заражения коронавирусом, 92 человека излечились.
Здоровье
22 июля 2021 г. 19:53
Названо число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки

В Азербайджане зафиксированы 212 новых случаев заражения коронавирусом, 92 человека излечились.

Как передает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, от коронавируса скончался один пациент.

До сих пор в стране выявлены 339 274 случая заражения коронавирусной инфекцией, 331 629 человек прошли лечение и излечились, скончались 4 999 пациентов. Число активных больных составляет 2 646 человек.

За последние сутки было проведено 7 655 тестов, общее число проведенных тестов составляет 3 943 568.

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Версия на английском языке Number of new coronavirus cases revealed
Версия на азербайджанском языке Koronavirusa yoluxanların sayı açıqlandı

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