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Названо число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки

Названо число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 21,29 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 267 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов вырос
Здоровье
16 августа 2020 г. 23:51
Названо число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 21,29 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 267 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 6 тыс. и превысило 761 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по состоянию на 12:00 (GMT+4) 16 августа, в мире были зарегистрированы 21 294 845 инфицированных и 761 779 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 267 291, число умерших увеличилось на 5 985.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 11 420 860. За сутки этот показатель вырос на 149 645, число умерших там увеличилось на 3 843 и достигло 414 326. В Европейском регионе зарегистрированы 3 745 649 заразившихся и 214 092 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 888, умерли 410 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 3 040 168, зафиксированы 59 875 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 69 064, умерших - на 1 031.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 5 258 565. Далее следуют Бразилия (3 275 520), Индия (2 589 682), Россия (922 853), ЮАР (583 653), Перу (516 296), Мексика (511 369), Колумбия (445 111), Чили (383 902) и Испания (342 813).

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