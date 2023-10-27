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Названо число скончавшихся от рака молочной железы в Азербайджане в прошлом году

Названо число скончавшихся от рака молочной железы в Азербайджане в прошлом году В 2022 году число скончавшихся от злокачественных новообразований молочной железы в Азербайджане составило 8 305 человек. Из них 30%- в возрасте до 39 лет.
Здоровье
27 октября 2023 г. 10:53
Названо число скончавшихся от рака молочной железы в Азербайджане в прошлом году

В 2022 году число скончавшихся от онкологических заболеваний в Азербайджане составило 8 305 человек, из них 1 121 человек скончался от злокачественных новообразований молочной железы.

Как сообщает Report, об этом сказал бывший главный врач Онкологической клиники Азербайджанского медицинского университета Насими Гасымов во время выступления на проходящем в Баку II Международном конгрессе по раку молочной железы.

По его словам, в прошлом году в связи с раком молочной железы в подведомственных министерству здравоохранения больницах выполнено 1 528 хирургических операций.

"Кроме того, в подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) медицинских учреждениях было выполнено 64 операции, в частных больницах -108 операций, а в целом в частных учреждениях - 862 операции", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda süd vəzi xərçəngindən ölənlərin sayı açıqlanıb

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