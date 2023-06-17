Названо число работников в подведомственных TƏBİB медучреждениях

Сейчас в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях работают 94 тысячи 84 сотрудника, из них 53 тысячи 389 человек – медицинские работники.

Сейчас в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях работают 94 тысячи 84 сотрудника, из них 53 тысячи 389 человек – медицинские работники.

Как передает Report , об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов, выступая на I Симпозиуме азербайджанских медиков мира.

По его словам, в 2022 году в подведомственные ТƏBİB медучреждения было принято 12 тысяч 379 работников, а в 2023 году – более 3,5 тыс.

"В настоящее время в подведомственных ТƏBİB медицинских учреждениях проводится набор врачей-специалистов, обучавшихся за рубежом. Сегодня в наших медицинских учреждениях, расположенных как в регионах, так и в столице, работают более 60 азербайджанских врачей, прошедших обучение за рубежом. Мы думаем продолжить эту тенденцию и в будущем. Мы всегда будем рады видеть профессиональных азербайджанских врачей на родине, в наших медицинских центрах", – сказал В. Гурбанов.