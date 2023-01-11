Названо число получивших травмы за три дня снежной погоды

За последние 3 дня в Клинический медицинский центр (КМЦ) были доставлены 54 человека, получивших травмы в результате падения на фоне снежной погоды.

За последние 3 дня в Клинический медицинский центр (КМЦ) были доставлены 54 человека, получивших травмы в результате падения на фоне снежной погоды.

Как сообщает Report со ссылкой на KMЦ, трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, а другим лицам была оказана первая медицинская помощь.

Отмечается, что 9 пострадавших в ДТП доставлены в отделение неотложной помощи Центра, что говорит о резком снижении числа обращений в центр с травмами в результате автомобильных аварий за отчетный период.