Названо число погибших от коронавируса в мире

С начала распространения коронавируса в мире от последствий заражения скончались 6 588 798 человек.

С начала распространения коронавируса в мире от последствий заражения скончались 6 588 798 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

При этом, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 630 079 498.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил 845,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 271 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 391, в Бразилии - 3 195, в Германии - 1 830.