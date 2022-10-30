О нас

Названо число погибших от коронавируса в мире

Названо число погибших от коронавируса в мире С начала распространения коронавируса в мире от последствий заражения скончались 6 588 798 человек.
Здоровье
30 октября 2022 г. 11:33
Названо число погибших от коронавируса в мире

С начала распространения коронавируса в мире от последствий заражения скончались 6 588 798 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

При этом, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 630 079 498.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил 845,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 271 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 391, в Бразилии - 3 195, в Германии - 1 830.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Global COVID death toll nears 6.6M
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

Онкологи обнаружили, что хлоргексидин эффективно уничтожает раковые клетки кости
Онкологи обнаружили, что хлоргексидин эффективно уничтожает раковые клетки кости
30 октября 2022 г. 06:23
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 555 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 555 человек
29 октября 2022 г. 17:20
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 53 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 53 человека
29 октября 2022 г. 17:18
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 49 человек
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 49 человек
28 октября 2022 г. 16:46
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 583 человека
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 583 человека
28 октября 2022 г. 16:38
Представитель TƏBİB: Неизменность статистики заражаемости COVID-19 не означает конец пандемии
Представитель TƏBİB: Неизменность статистики заражаемости COVID-19 не означает конец пандемии
28 октября 2022 г. 14:14
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 863 человека
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 863 человека
27 октября 2022 г. 18:12
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 36 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 36 человек
27 октября 2022 г. 18:08
Министр здравоохранения Азербайджана посетит Турцию
Министр здравоохранения Азербайджана посетит Турцию
27 октября 2022 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi