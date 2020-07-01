Названо число подключенных к аппарату ИВЛ в Азербайджане - СТАТИСТИКА

Сегодня в Азербайджане было проведено 6 682 тестов на коронавирус.

Об этом Report передает со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Сообщается, что число проведенных тестов на COVID-19 достигло 488 852.

В настоящее время в отделениях реанимации больниц проходят лечение 202 больных коронавирусом. 45 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Отметим, что за сутки в Азербайджане зафиксировано 588 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 346 человек излечились и были выписаны домой, еще 7 человек скончались.