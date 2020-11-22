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Названо число новых случаев заражения в Азербайджане

Названо число новых случаев заражения в Азербайджане В Азербайджане сегодня зарегистрированы 3 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, излечены и выписаны 1 598 человек
Здоровье
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22 ноября 2020 г. 15:29
Названо число новых случаев заражения в Азербайджане

В Азербайджане сегодня зарегистрированы 3 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, излечены и выписаны 1 598 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 24 человека.

До сих пор в стране были выявлены 93 094 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 63 841 больных излечились, 1 131 скончались, число активных больных составляет 28 122человек.

За последние сутки проведено 15 175тестов, за истекший период - 1 607 455.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sutka ərzində 3 196 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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