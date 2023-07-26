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​​​​​​​Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане за последнюю неделю

​​​​​​​Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане за последнюю неделю Объявлено число заразившихся коронавирусной инфекцией (COVID-19) и привитых от COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю (17-23 июля).
Здоровье
26 июля 2023 г. 11:13
​​​​​​​Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане за последнюю неделю

Объявлено число заразившихся коронавирусной инфекцией (COVID-19) и привитых от COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю (17-23 июля).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за этот период был зарегистрирован 21 новый случай заражения.

От коронавируса выздоровели 17 человек. За прошедшую неделю скончался один пациент.

В целом в стране выявлено 832 004 факта заражения, из них 821 690 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 25 больных. На сегодняшний день скончались 10 289 человек.

За последнюю неделю для выявления новых случаев заражения проведено 3 447, в общей сложности 7 658 752 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals weekly statistics on new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son 1 həftə ərzində koronavirusa yoluxanların sayı açıqlanıb

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