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Report Georgia

Названо число находящихся в реанимации больных коронавирусом 

Названо число находящихся в реанимации больных коронавирусом  В Азербайджане число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), достигло 68
Здравоохранение
16 июля 2020 г. 21:41
Названо число находящихся в реанимации больных коронавирусом 

В Азербайджане число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), достигло 68.


Об этом Report передает со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).


Отмечается, что число пациентов в отделениях реанимации достигло 345.
Сегодня в стране выявлено 493 новых случаев заражения коронавирусом. 561 человек был выписан после выздоровления.


Скончались 8 человек, результаты анализов которых на COVID-19 оказались положительными. Было проведено 8 722 тестов на коронавирус.


До настоящего времени в нашей стране выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией 26 165 человек. Из них 17 256 человек излечились, 334 человека умерли. Количество активных больных - 8 575 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda reanimasiyada olan koronavirus xəstələrinin sayı açıqlandı

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