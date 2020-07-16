Названо число находящихся в реанимации больных коронавирусом

В Азербайджане число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), достигло 68

В Азербайджане число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), достигло 68.



Об этом Report передает со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).



Отмечается, что число пациентов в отделениях реанимации достигло 345.

Сегодня в стране выявлено 493 новых случаев заражения коронавирусом. 561 человек был выписан после выздоровления.



Скончались 8 человек, результаты анализов которых на COVID-19 оказались положительными. Было проведено 8 722 тестов на коронавирус.



До настоящего времени в нашей стране выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией 26 165 человек. Из них 17 256 человек излечились, 334 человека умерли. Количество активных больных - 8 575 человек.