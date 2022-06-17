Названо число медицинских работников, работающих в Нахчыване

В настоящее время в Нахчыванской Автономной Республике насчитывается 215 медицинских учреждений, в которых работают 718 врачей и 2 196 медсестер.

В настоящее время в Нахчыванской Автономной Республике насчитывается 215 медицинских учреждений, в которых работают 718 врачей и 2 196 медсестер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечается, что благодаря высокому профессионализму медицинского персонала, работающего в медучреждениях автономной республики, в Нахчыване уже проводятся операции на открытом сердце, стентирование коронарных артерий, лапароскопические, глазные и другие сложные операции.

С введением обязательного медицинского страхования повышено качество медицинских услуг, оказываемых в автономной республике, реорганизованы соответствующие отделения в центральных больницах, в лечебно-профилактических учреждениях создана "Информационная система управления здравоохранением". В настоящее время успешно продолжается внедрение обязательного медицинского страхования в автономной республике.

Следует отметить, что 17 июня - Профессиональный день медицинских работников.