Названо число коронавирусных больных в реанимации

В Азербайджане имеется 49 больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких

В Азербайджане имеется 49 больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.



Об этом Report передает со ссылкой на Объединение управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).



Отмечается, что в настоящее время 339 больных COVID-19 проходят лечение в отделениях реанимации больниц.



Сегодня в нашей стране был выявлен 531 новый больной коронавирусной инфекцией, 514 человек прошли лечение и были выписаны домой, скончались 6 человек с положительным тестом на COVID-19.



До настоящего времени в стране выявлен 23 521 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 607 человек излечились, 298 умерли. Количество активных пациентов - 8 616 человек.



За последние сутки проведено 8 045 тестов, количество проведенных за прошедший период тестов достигло 560 356.