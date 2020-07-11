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Названо число коронавирусных больных в реанимации 

Названо число коронавирусных больных в реанимации  В Азербайджане имеется 49 больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких
Здравоохранение
11 июля 2020 г. 21:43
Названо число коронавирусных больных в реанимации 

В Азербайджане имеется 49 больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. 


Об этом Report передает со ссылкой на Объединение управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).


Отмечается, что в настоящее время 339 больных COVID-19 проходят лечение в отделениях реанимации больниц. 


Сегодня в нашей стране был выявлен 531 новый больной коронавирусной инфекцией, 514 человек прошли лечение и были выписаны домой, скончались 6 человек с положительным тестом на COVID-19.


До настоящего времени в стране выявлен 23 521 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 607 человек излечились, 298 умерли. Количество активных пациентов - 8 616 человек.


За последние сутки проведено 8 045 тестов, количество проведенных за прошедший период тестов достигло 560 356.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda reanimasiyada olan koronavirus xəstələrinin sayı açıqlandı

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