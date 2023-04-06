Названо число инфицированных и вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за сутки

В Азербайджане объявлено число инфицированных и вакцинированных COVID-19 за последний день.

В Азербайджане объявлено число инфицированных и вакцинированных COVID-19 за последний день.

В оперативном штабе при Кабинете министров Report сообщили, что за последний день было зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 69 человек прошли лечение и выздоровели.

По имеющимся данным, от болезни скончалось 3 человека.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 830 135 человек. Из них излечились и выздоровели 819 472 человека, умерли 10 196 человек, в настоящее время число активных больных составляет 467 человек.

За последний день было проведено 1 266 тестов, а за текущий период - 7 565 697.

За последние сутки в стране вакцинировано 175 человек. Количество вакцинированных первой дозой в течение дня составило 112, второй - 20, третьей и более - 33, бустерной после положительного теста на коронавирус - 10.



Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 956 979.

