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Названо число инфицированных и вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за сутки 

Названо число инфицированных и вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за сутки  В Азербайджане объявлено число инфицированных и вакцинированных COVID-19 за последний день.
Здоровье
7 апреля 2023 г. 21:11
Названо число инфицированных и вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за сутки 

В Азербайджане объявлено число инфицированных и вакцинированных COVID-19 за последний день.

В оперативном штабе при Кабинете министров Report сообщили, что за последний день было зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 61 человек прошел лечение и выздоровел.

По имеющимся данным, от болезни никто скончался.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 830 230 человек. Из них излечились и выздоровели 819 533 человека, умерли 10 196 человек, в настоящее время число активных больных составляет - 501.

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 109, второй дозой - 17 человек.

Тремя и более дозами вакцинированы 25 граждан, бустерную дозу получили 8.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 957 138.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son gündə COVID-19-a yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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