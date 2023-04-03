Названо число инфицированных COVID-19 в Азербайджане за сутки

За минувшие сутки в Азербайджане зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека вылечились.

За минувшие сутки в Азербайджане зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса за сутки не зафиксировано.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 829 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 241 человек прошел лечение и выздоровел, 10 185 скончались, 444 продолжают лечение.

За прошедший период проведено 7 млн 561 тыс. 346 тестов на выявление коронавируса, за сутки - 667.