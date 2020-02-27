Названо число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Азербайджане

Министерство здравоохранения Азербайджана назвало число людей, которые сейчас находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на коронавирус.

Как сообщили Report в министерстве, семь человек были госпитализированы в отделение инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра № 1, двое - в специально выделенное медучреждение, 86 - в Астаринскую центральную районную больницу и 91 - в Джалилабадскую центральную районную больницу.

В настоящее время лечение 186 человек продолжается.

Число погибших от коронавирусной инфекции в мире достигло 2 808 человек. Число носителей вируса составляет 82 439 человек.