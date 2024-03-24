Названо число больных туберкулезом в Нахчыване

В настоящее время в Нахчыванской Автономной Республике 442 человека борются с туберкулезом.

В настоящее время в Нахчыванской Автономной Республике 442 человека борются с туберкулезом.

Об этом местному бюро Report сообщила главврач Диспансера легочных заболеваний Нахчыванской АР Гюнай Гулиева.

Она отметила, что из числа больных, состоящих на диспансерном учете, 70 находятся на медикаментозном лечении.

"Ежегодно весной и осенью в диспансере легочных заболеваний проводятся флюорографические обследования учащихся IX-XI классов средних школ города Нахчыван, Бабекского, Кенгерлинского и Шахбузского районов. Учащиеся IX-XI классов Шарурского и Садаракского районов проходят флюорографическое обследование в Шарурском региональном медицинском центре, а учащиеся IX-XI классов Ордубадского и Джульфинского районов - в Джульфинском", - уточнила Г.Гулиева.

Врач добавила, что учащимся I-VI классов общеобразовательных школ автономной республики также ежегодно в марте-апреле массово ставят туберкулиновые пробы.