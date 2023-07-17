Названо число больных сахарным диабетом в Азербайджане

В Азербайджане за 6 месяцев текущего года в 53 центрах гемодиализа по всей стране 3 896 пациентов обеспечены сеансами гемодиализа и соответствующими медикаментами. Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

В Азербайджане за 6 месяцев текущего года в 53 центрах гемодиализа 3 896 пациентов обеспечены сеансами гемодиализа и соответствующими медикаментами.



Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.



Он отметил, что в настоящее время в регистре больных диабетом числится 284 656 пациентов: "За 6 месяцев этого года зарегистрировано 4 839 новых пациентов".



В.Гурбанов сообщил, что число пациентов в регистре больных рассеянным склерозом составляет 2001 человек: "За январь-июнь этого года зарегистрировано 34 новых пациента".

По словам главы TƏBİB, все состоящие на учете пациенты обеспечиваются необходимым медикаментозным лечением.