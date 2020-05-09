​Названы условия использования тканевых масок - ФOTO

Используя тканевые маски повторного применения, изготовленные в домашних условиях, а значит, более экономичные, можно предотвратить распространение коронавируса.

Как сообщает Report, об этом заявили в TƏBİB.

Требования к использованию тканевых масок следующие:

- Маски должны быть плотными из нескольких слоев ткани, удобно сидеть на лице;

- Маска должна позволять свободно дышать;

- Можно постирать ее вручную или в стиральной машинке, а затем прогладить так, чтобы маска не изменила формы и не повредилась.

Что необходимо знать при использовании тканевой маски:

- Необходимо соблюдать социальную дистанцию в два метра и при этом носить маску;

- Необходимо снимать маску так, чтобы не коснуться руками глаз, носа и рта, а после снятия маски тщательно помыть руки мылом ;

-Учитывая растущую потребность врачей и медицинских работников в масках N-95 и иных медицинских масках, рекомендуется отдавать предпочтение использованию тканевых масок;

- Тканевые маски не рекомендуется носить детям младше 6 лет, людям, страдающим затрудненным дыханием, а также тем, кто не может снять ее без посторонней помощи.