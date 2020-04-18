​Названы риски заражения коронавирусом через еду и упаковку

Британское правительство рассказало о рисках заражения коронавирусом через еду и упаковку.

Как передает Report, об этом сообщает портал Daily Post.

Власти опубликовали новое руководство, в котором содержится информация о вероятности передачи коронавируса с помощью продуктов питания. Оказалось, что заражение новым смертельным вирусом через еду маловероятно, поскольку респираторные заболевания "не распространяются через пищевые продукты или их упаковку".

Отмечается, что даже если вирус присутствовал на поверхности пищи, при термической обработке он погибнет. Специалисты также призывают общественность мыть свежие продукты горячей водой и очищать их от кожуры перед употреблением. Помимо этого, после каждого контакта с упаковкой следует мыть руки.