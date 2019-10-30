​Названы основные причины смерти в Азербайджане лиц старше 30 лет

"В Азербайджане самым распространенным неинфекционным заболеванием среди людей является гипертония (повышение кровяного давления). В результате это приводит к инсульту или сердечно-сосудистым заболеваниям".

Как сообщает Report, об этом сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, следом идут сахарный диабет, рак, хроническое заболевание дыхательных путей: "Основной причиной смерти в Азербайджане лиц старше 30 лет являются неинфекционные заболевания. Неинфекционные заболевания обычно являются долговременными заболеваниями, состоящими из комбинации генетических, физиологических факторов, факторов окружающей среды и поведения. Употребление табака, физическая неподвижность, загрязнение воздуха, употребление вредных спиртных напитков, нездоровая диета приводят к увеличению количества страдающих от неинфекционных заболеваний".

Х.Харманджи подчеркнула, что в Европе неинфекционные заболевания, которые составляют 90% причин смертей, серьезно влияют на благосостояние людей, здравоохранительные системы, работающие для лечения больных, в целом на экономическое развитие региона и растущее неравенство: "Люди из уязвимых групп, у которых отсутствуют какие-либо социальные льготы, по сравнению с лицами с высоким социальным статусом, чаще болеют и умирают. Потому что риски их приверженности таким вредным явлениям, как табак и нездоровая диета, более высоки, а доступ к медуслугам ограничен".