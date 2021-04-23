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Названа важность витамина С для организма

Названа важность витамина С для организма Витамин С очень важен для организма человека, так как не синтезируется в нем, а поступает извне. От него зависит состояние кожи и кровеносных сосудов, так как витамин С участвует в выработке коллагена
Здоровье
23 апреля 2021 г. 08:45
Названа важность витамина С для организма

Витамин С очень важен для организма человека, так как не синтезируется в нем, а поступает извне. От него зависит состояние кожи и кровеносных сосудов, так как витамин С участвует в выработке коллагена.

Как передает Report, об этом в беседе с газетой "Известия" рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

"Витамин С — очень важный регулятор, катализатор и кореагент во многих биохимических процессах. Во-первых, он очень мощный антиоксидант, то есть связывает свободные радикалы и тормозит процессы старения в организме", — объяснила врач. Кроме того, по словам эксперта, этот витамин должен присутствовать в рационе для профилактики анемии.

Больше всего витамина С содержится в шиповнике: в 100 граммах этой ягоды — семь суточных норм витамина. При заваривании его кипятком полезные свойства сокращаются вдвое. Однако в чашке напитка из шиповника больше витамина С, чем в литре апельсинового сока, отметила Макиша.

Много витамина С есть также в черной смородине, облепихе, киви, петрушке и болгарском перце. Меньше 100 процентов на 100 граммов его содержится в брокколи, клубнике, шпинате и цитрусовых.

Диетолог порекомендовала не злоупотреблять витамином С в таблетках, так как при передозировке этой биодобавкой возможны побочные реакции, среди которых высыпания на коже или аллергия.

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Версия на английском языке Expert stresses importance of Vitamin C for human body

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