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Названа температура, при которой активизируется коронавирус

​Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", соответствующие данные опубликованы на портале medRxiv.

Отмечается, что коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре около четырех градусов и при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней. При этом SARS-CoV-2 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.

Также специалисты выяснили, как долго коронавирус может оставаться на поверхности различных предметов. Так, на бумаге он не был выявлен уже спустя три часа, на одежде и обработанном дереве держался до двух дней, на стекле – до четырех дней, а на пластике – до семи.

Ученые отметили, что вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней, и призвали к их тщательной дезинфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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