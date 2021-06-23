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Названа связь между режимом сна и депрессией

Названа связь между режимом сна и депрессией Риск развития депрессии у тех, кто рано ложится и рано встает, ниже, чем у всех остальных
Здоровье
23 июня 2021 г. 04:29
Названа связь между режимом сна и депрессией

Риск развития депрессии у тех, кто рано ложится и рано встает, ниже, чем у всех остальных.

Как передает Report, к такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие свое исследование на научном портале JAMA Psychiatry.

В ходе эксперимента они использовали две генетические базы данных о более чем 800 000 взрослых. Также биологи собрали данные о режиме сна испытуемых. Они обнаружили, что у "жаворонков" риск развития глубокой депрессии был на 23% ниже.

Доктор Тилль Реннеберг, эксперт по хронобиологии, не участвовавший в исследовании, в разговоре с The New York Times отметил, что "совам", в свою очередь, часто приходится нарушать свой режим сна во время раннего подъема на работу, что может способствовать депрессии.

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