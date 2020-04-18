​Названа связь инфекционных заболеваний и рака

Результаты нового исследования показали, что увеличение частоты заболеваемости инфекционными болезнями может свидетельствовать о высоком риске диагностирования рака в будущем.

Как передает Report со ссылкой на Eurekalert, В исследовании участвовали люди в возрасте 30 лет. У 2 354 человек был диагностированкакой-либо злокачественный рак в период с июля 2010 года по июнь 2011 года, а контрольная группа состояла из 48 395 человек, у которых не был выявлен рак в период с января 2005 года по декабрь 2012 года. В течение исследования у участников ежегодно фиксировали заболеваемость гриппом, гастроэнтеритом, гепатитом и пневмонией.

В группе с диагностированным раком насчитывалось 1 843 мужчины и 511 женщин, контрольная группа насчитывала 37 779 мужчин и 10 616 женщин. Средний возраст в первой группе составлял 45,1 года, в контрольной группе — 43,9 года. Наиболее распространенными видами рака были: рак пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта, головы, шеи и желудка.

Было обнаружено, что в течение шести лет до постановки диагноза рака люди из группы с диагностированной злокачественной опухолью чаще контрольной группы переносили инфекционные заболевания. Наибольшие различия в годовых показателях наблюдались за год до постановки диагноза рака. В течение этого года показатели в группе с опухолью были выше, чем в контрольной группе, на 18 процентов для гриппа, на 46,1 процента для гастроэнтерита, на 232,1 процента для гепатита и на 135,9 процента для пневмонии.

У отдельных лиц из группы с диагностированным раком с каждым годом вероятность заражения возрастала. В течение первого года вероятность была выше на 16 процентов, чем в контрольной группе, а в течение последнего года перед постановкой диагноза — на 55 процентов. Самое высокое отношение шансов с поправкой на возраст наблюдалось для инфекции гепатита.

Также ученые обнаружили, что определенные инфекции имели большую связь с определенными типами рака. Например, шансы заражения гриппом непосредственно перед обнаружением рака были самыми высокими для тех, у кого развился рак мужских половых клеток. Шансы развития пневмонии были самыми высокими у тех, у кого развился рак желудка, а шансы заражения гепатитом были самыми высокими у людей с диагностированным позже гематологическим раком или раком крови.