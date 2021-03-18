Названа сумма, потраченная на прибывших для лечения гази израильских врачей

Израильские врачи все операции провели бесплатно

"Прибывшие из Израиля врачи осмотрели около 150 ветеранов (гази), получивших ранения глаз во время Отечественной войны. 58 гази поставили глазные протезы, более 30 были прооперированы. Другим были выписаны лечебные процедуры".

Как передает Report, об этом в интервью Real TV сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

"В целом на эти операции, проведённые прибывшими из Израиля врачами, и на протезы требовался 1 млн манатов. Это самые сильные в мире, профессиональные военные офтальмологи. Однако в результате переговоров мы добились выполнения этих работ в рамках гуманитарной акции и, спасибо им, израильские врачи все операции провели бесплатно. Мы заплатили только за использованное оборудование. Так, миллионную операцию, мы провели за 190 тыс. манатов", - добавил У.Мехтиев.

В начале марта по инициативе Фонда YAŞAT при организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального центра офтальмологии им. академика З.Алиевой из Израиля в Азербайджан в целях медицинской гуманитарной помощи прибыла делегация офтальмологов. Делегация из 8 врачей провела офтальмологическое хирургическое и медицинское лечение, обследование и операции наших гази, раненых в Отечественной войне.