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Названа страна, в которой раньше других закончится пандемия

Названа страна, в которой раньше других закончится пандемия Швеция может стать первой страной, которая достигнет иммунной прослойки в 60-70%, необходимой для завершения пандемии коронавируса.
Здоровье
30 октября 2020 г. 10:43
Названа страна, в которой раньше других закончится пандемия

Швеция может стать первой страной, которая достигнет иммунной прослойки в 60-70%, необходимой для завершения пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил российский врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Та же Швеция, которую все приводят в пример. Замечательная картина: вирус отпущен на свободу. И принцип этот хороший, чтобы быстрее достичь иммунной прослойки, когда сама эпидемия остановится. Они решили не тормозить и идти на полной скорости, но будучи уверенными в своей медицине, что у них хватит аппаратов, хватит палат реанимации, кислорода", лекарств, чтобы спасти большинство тяжелых пациентов", - рассказал Жемчугов.

Сейчас, как обратил внимание эксперт, в Швеции действительно много выявленных случаев коронавируса, однако погибших при этом мало.

"Я думаю, что Швеция первая, кто выйдет на уровень 60-70% (иммунной прослойки - ред.), там просто некому будет болеть, все переболеют", - отметил Жемчугов, напомнив, что это тот показатель, при котором пандемия завершается.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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