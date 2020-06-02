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В Азербайджане проведено свыше 309 тыс. тестов на коронавирус

Названа статистика проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус

Стало известно количество проведенных до сих пор в Азербайджане тестов на коронавирус.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За истекший период проведен 309 901 тест на выявление COVID-19. 

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