В Азербайджане проведено свыше 309 тыс. тестов на коронавирус

Стало известно количество проведенных до сих пор в Азербайджане тестов на коронавирус.
Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За истекший период проведен 309 901 тест на выявление COVID-19.
Стало известно количество проведенных до сих пор в Азербайджане тестов на коронавирус.
Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За истекший период проведен 309 901 тест на выявление COVID-19.
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