В Азербайджане проведено свыше 309 тыс. тестов на коронавирус

Названа статистика проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус

2 июня, 2020 18:45

https://report.az/storage/news/e75cece5076e5c925545b09911021bbb/111869b9-4aa0-43bc-96dc-c7728f7a89c9_292.jpg Стало известно количество проведенных до сих пор в Азербайджане тестов на коронавирус. Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. За истекший период проведен 309 901 тест на выявление COVID-19.

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Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda koronavirusla bağlı testlərin sayı açıqlandı - RƏSMİ

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