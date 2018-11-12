Названа статистика находящихся на учете в Азербайджане детей, больных сахарным диабетом

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане из находящихся на учете больных сахарным диабетом 1654 дети".

Как сообщает Report, об этом заявил замдиректора Республиканского эндокринологического центра Бабек Салек.

По его словам, лишь у 20-ти детей наблюдается диабет 2-го типа: "Если в прошлом году по Баку на учете было 580 детей, на сегодняшний день статистика превышает более 600 детей. Среди детей наиболее распространен диабет 1-го типа. У детей эта болезнь начинается в обостренной форме. Зачастую родители не знают, что их ребенок болен. Ребенок худеет, пьет много воды, бывает вялым. При несвоевременном диагнозе, ребенка доставляют в больницу в коматозном состоянии. Этиология распространения сахарного диабета среди детей довольно обширна. Определенную роль в возникновении диабета играют наследственность, нездоровый образ жизни, питание. У взрослых причина возникновения сахарного диабета в основном связана с алкоголем и малоподвижностью".

Б.Салек отметил, что согласно прошлогодней статистике, в Азербайджане на учете находилось 243 тыс. больных диабетом. Согласно статистике 8 месяцев 2018 года, число диабетиков составило 263 057 человек.

Замдиректора центра заявил, что хотя сахарный диабет не становится прямой причиной смерти, он осложняет другие болезни: "Сахарный диабет способствует инсульту, инфаркту, почечной недостаточности и др. заболеваниям, что может привести к смерти".